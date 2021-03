Namorado de Viih Tube revela 'surpresa' com falta de banho da sister

Magri também comentou sobre a fama de falsa que Viih Tube carrega | Foto: Reprodução

Manaus - Bruno Magri quebrou o silêncio sobre a falta de banho de Vihh Tube no BBB 21. O namorado da youtuber, que tem acompanhado a participação dela no reality, revelou estar surpreso com os hábitos de higiene dela.

O influenciador digital garantiu que, fora da casa, a artista toma banho com frequência. "Me surpreendeu isso. Aqui fora a Viih é a menina mais cheirosa que eu conheço. Não sei o que rolou lá, pode ser preguiça, ou ela se sente desconfortável, mas estou levando na boa como brincadeiras, ela vai levar também", afirmou em entrevista à Marie Claire.

Magri também comentou sobre a fama de falsa que Viih Tube carrega. "Tem gente chamando ela de falsa, porque às vezes fica em cima do muro. É um jogo de convivência e não vejo problema de ela querer ficar amiga de todo mundo, mas aqui fora como pessoas veem como falsidade", analisou em entrevista ao veículo jornalístico.

*Com informações do iBahia

