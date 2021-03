Série 'Todo Mundo Odeia o Chris' ganhará versão em desenho

A série "Todo Mundo Odeia o Chris" vai ganhar uma versão em desenho animado. A informação foi confirmada pelo site Deadline, nesta terça-feira (16), após contato com a CBS Studios. A produção, que foi ao ar nos Estados Unidos de 2005 a 2009, ficou conhecida em várias partes do mundo.

De acordo com a publicação, a atração integra uma lista de outros produtos que estão em fase de planejamento pelo estúdio. Além dela, a empresa norte-americana tem expectativa de lançar uma adaptação para televisão do livro de Jamal Joseph, Panther Baby.

Possível reencontro

Tyler James Williams, protagonista da série Todo Mundo Odeia o Chris, falou sobre o desejo de gravar um episódio comemorativo da série, em setembro do ano passado. O astro revelou que há, sim, o desejo de reunir o elenco novamente. Entretanto, a incompatibilidade de agendas estaria dificultando a realização do desejo, mas que deve continuar batalhando para colocar o plano em prática em algum momento.

"Isso foi conversado antes, mas todos da série estão muito ocupados. Todos trabalham regularmente, em uma variedade de meios, gêneros, redes etc. Continuaremos tentando, mas estou orgulhoso do nosso problema de agenda", justificou por meio de publicação na rede social.

Williams também agradeceu o carinho do público ao longo de todos esses anos e, ainda, exaltou as carreiras de todos aqueles que participaram da produção. "Quando puder, apoie o elenco. Na indústria de hoje, as coisas não são colocadas na sua frente da maneira que o canal EHC fazia na distribuição. Tudo bem. Quando você nos ver, apoie", completou.

Williams ficou mundialmente conhecido ao estrelar a série, de 2005 a 2009, com o personagem que dá nome a produção estadunidense. No Brasil, a história do personagem Chris continua fazendo sucesso e pode ser conferida na tela da Record TV.

