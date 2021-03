BBB 21: Após receber elogios, Anitta diz que quer pegar Juliette

A cantora já demonstrou interesse em outros brothers | Foto: Divulgação

Brasil - Na casa do Big Brother Brasil 21, alguns brothers conversaram sobre como imaginam que será a exposição quando saírem do reality, na tarde de segunda-feira (15). Durante a conversa, a advogada Juliette Freire teceu vários elogios ao jeito como a cantora Anitta lida com a fama.

"Por isso que eu gosto de Anitta, é pra dizer a verdade e acabou-se (...) Anitta pega o povo e diz que pegou e acabou-se, e fod*-se. Agora tem gente que pega e diz que não pega e eu sou Anitta e vou fazer do jeito dela", analisou.

A conversa dos participantes do reality rendeu nas redes sociais, principalmente a fala da advogada. Anitta se pronunciou sobre os elogios: "Aff, então vamos se pegar". Vale lembrar que Anitta já havia mostrado interesse em outros brothers nas redes sociais: Arthur e Arcrebiano.

