Mãe de Paulo Gustavo pede oração por filho internado com Covid

A mãe de Paulo Gustavo, Dea Amaral, quem inspirou a criação da personagem Dona Hermínia, no "Minha mãe é uma peça", usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para pedir orações ao filho, que está internado por complicações da covid-19, no Rio de Janeiro.

"Paulo Gustavo precisou se internar por complicações do Covid. Mas graças a equipe médica e a corrente de energia e orações ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir. Pelo que continuemos rezando em conjunto, 12h, 15h 2 18h todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito!", disse ela em um texto divulgado em seu Instagram.

O ator e humorista está internado em um hospital no Rio de Janeiro, desde o último sábado (13). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista na segunda-feira (15).

R7*

