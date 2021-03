Agnaldo Timóteo é internado com Covid-19 na Barra da Tijuca

Há duas semanas, o artista recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus | Foto: (Divulgação)

O cantor e compositor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, foi diagnosticado com Covid-19 e internado na manhã desta quarta-feira (17), segundo seu sobrinho, Timotinho. O cantor encontra-se na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Seu estado é estável, sem gravidade.

Há duas semanas, o artista recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus, ainda de acordo com Timotinho.

Agnaldo acordou por volta de 8h da manhã, bem. Às 11h, começou a se sentir mal. A pressão baixou um pouco e depois foi aumentando. Aí, imediatamente, resolvemos trazê-lo ao hospital. Foi feito um teste para a Covid e deu resultado positivo.

Agora, ele está internado, sob cuidados médicos, em observação. Mas não está entubado, não é grave. Foi só um susto mesmo, está tudo bem — contou Timotinho ao EXTRA, por telefone, na noite desta quarta-feira.

Em mensagem, o parente do cantor informou:

“O boletim médico está sendo transmitido diariamente somente para a família. Uma imensa corrente de fé está formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência, o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo”..

