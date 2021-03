'Deus me ama', diz Sarah sobre furar quarentena e não ser contaminada

Sarah contou que a produção do BBB21 questionou as atitudes dela | Foto: Divulgação

Em uma conversa com Carla e Arthur na festa desta quarta-feira (17), Sarah contou que a produção do BBB21 questionou as atitudes dela durante a pandemia no processo de seleção para o reality show. Isso porque Sarah postou nas redes sociais vídeos em que apareceu em festas quando o indicado era o isolamento social.

"Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: 'a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'. Eu disse: 'uai, eu não tô sentindo é nada'", contou Sarah. A brasiliense ainda complementou que não pegou Covid-19 "porque Deus me ama".

Arthur revelou que também foi questionado sobre o assunto. Mas o rapaz contou que se "segurou muito" e saía apenas para casa de alunos, já que ele é instrutor de crossfit. Ele também confirmou que teve covid-19 e que sentiu os sintomas "duas vezes".

Sarah, participante do BBB21, debochou da pandemia ao ser questionada pela produção, devido a quantidade de vídeos em festas que ela tinha enviado.

Em outro momento a participante chegou a falar: "Eu não peguei covid porque Deus me ama" pic.twitter.com/fz15hURz5k — Bora Conversar Política (@BCPolitica) March 18, 2021





