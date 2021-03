Jesuíta Barbosa tem conta no Instagram suspensa após postar 'nudes'

Jesuita colocou legendas específicas | Foto: Divulgação

O ator Jesuíta Barbosa polemizou depois de publicar “semi nudes” nos stories no Instagram nesta quarta-feira (17).

Nos cliques, Jesuita colocou legendas específicas. Em uma foto em que exibia a virilha, o ator escreveu “púbis”. Já na foto de seu abdômen, Barbosa escreveu “antebraço”.

Em outra imagem, de seu peitoral, estava escrito “comunidade”. E na última foto, onde o ator exibia seu bumbum, dizia “diretriz”.

As postagens do artista de 29 anos deixaram os seguidores empolgados. As publicações foram comentadíssimas e compartilhadas no Twitter.

“Aconselho as gays desse site irem conferir os stories do Jesuíta Barbosa no Instagram”, comentou um internauta.

“Jesuíta Barbosa, maior gostoso desse país, que ele reze pra nunca me encontrar porque se eu encontro… não sobra pedaços”, escreveu outro internauta.

30 dias de castigo

Pouco depois, o perfil de Jesuita no Instagram foi desativado. A busca com o usuário, @jesuitabarbosa , agora acusa que a "página não está disponível".

Os fãs ficaram em dúvida se o ator teria apagado a conta, mudado de usuário ou sido penalizado pelo Instagram por publicar nudez.

Fãs do artista confirmaram que a irmã dele, Maria Rebeca, disse que foi censura da rede social. “Daqui 30 dias ele volta".



Leia mais:

Aos 58 anos, Luiza Brunet diz que não gosta de sexo casual