Andressa Urach revela que sofreu abusos do pai adotivo aos 10 anos

A modelo Andressa Urach comentou novamente sobre os abusos sexuais que sofreu do pai adotivo enquanto tinha 10 anos. Em entrevista, ela afirmou que o fato de ter sido abusada marcou a própria vida.

“O abuso roubou minha infância. Aflorou muito cedo a sexualidade em mim”, diz Andressa, que recentemente anunciou a volta ao Miss Bumbum

Em 2015, depois da conversão, ela revela que entrou em contato com o abusador para falar sobre perdão.

“Liguei para dizer que o perdoava e para me desculpar pela exposição porque sei que isso afetou toda a família dele. Eu precisava me libertar do meu passado e me curar. Ele me atendeu, me tratou muito mal, mas cada um só dá aquilo que tem”, contou.

