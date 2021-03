'Bola pra frente', dispara Maju ao pedir desculpa sobre pronunciamento

A apresentadora Maju Coutinho no jornalismo da Globo | Foto: Divulgação

Após gerar polêmica, a apresentadora Maju Coutinho se desculpou nesta quinta-feira (18) por um comentário sobre lockdown feito anteontem no Jornal Hoje.

A jornalista disse que faltou complemento em sua fala quando disse "o choro é livre" a respeito da necessidade de lockdown no momento mais severo da pandemia da covid-19 no Brasil.

"Ontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei no improviso uma expressão infeliz que precisa de um complemento para deixar bem claro o que queria dizer", afirmou. "Eu reitero hoje aqui esse desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e vemos nessa, bola pra frente", afirmou.

Relembre o caso

A apresentadora Maju Coutinho no jornalismo da Globo, defendeu o isolamento social e soltou um 'o choro é livre', para quem está reclamando das medidas para evitar a propagação da Covid-19, no programa desta terça-feira (16).

O comentário de Maju gerou repercussão negativa nas redes sociais, e as hashtags #OChoroÉLivre e #GloboLixo ficaram na lista dos assuntos mais falados no Twitter.

O comentário, que foi 'pessoal', uma opinião de Maju, caiu como uma bomba nas redes sociais.