'Estou sozinha, mesmo estando com você', diz Carla em DR com Arthur

| Foto: Divulgação

Durante a Festa do Líder Fiuk, Carla Diaz chamou Arthur para conversar sobre eles. Ela questiona se está tudo bem entre eles, mas declara que, por ela, não está. “Você nem olha na minha cara, parece que eu nem estou na festa, por você”. Ele responde que não está se sentindo bem, e ela rebate: “Estou ouvindo isso todo dia. Parece que é comigo, você trata todo mundo normal”.

Depois, eles entram na casa para seguir com o papo. Na sala, Carla Diaz desabafa para o instrutor de crossfit que é sempre ela quem chega no brother e que se sente desconfortável por isso. “Odeio essa sensação de me sentir inconveniente”, completa.

"A gente perdeu muita coisa no meio do caminho", declara a sister. O brother, então, afirma que não é para eles ficarem "se prendendo" a algo que irá acabar em uma semana. Arthur diz que é difícil para ele conseguir misturar jogo e relacionamento. "É que você não me viu ainda saindo pela porta, você não viu a sensação que é. Você não viu, na hora que você saiu, como que foi, como que eu fiquei. Eu não quero sentir isso de novo. E não quero que você sinta", explica. Carla Diaz questiona se é por isso que ele está se afastando dela, novamente.

"Eu só queria tentar entender, só isso. Está me incomodando, sim. Você só me chama de chata. Hoje você veio falando que estava na linha do insuportável", continua a atriz. "Assim como você só me chama de marrento", retruca o instrutor de crossfit.

Depois, Arthur passa a falar sobre relacionamentos anteriores e explica o porquê de ter medo de algumas situações. Carla Diaz diz que sente saudades do abraço e do carinho dele, e o brother concorda. "A gente vai deixar de viver coisa por causa de medo?", questiona ela.

"Me aproximar das pessoas para perder depois me gera um certo bloqueio. Mas isso não faz eu deixar de sentir, nem um pouco. E deixa as coisas ainda mais difíceis", explica Arthur.

Ao ouvir isso, Carla Diaz concorda e começa a chorar. "Para mim, é muito pior ter você aqui desse jeito do que te ver saindo. De verdade", afirma. Ao acabar a fala, ela se levanta do sofá e sai da sala, deixando o brother sozinho no cômodo.

