Marília Mendonça surpreende fãs em evento oficial da Marvel

Na ocasião, Marília fez uma pergunta aos protagonistas da trama | Foto: Reprodução/Disney

Brasil - A cantora Marília Mendonça surpreendeu os fãs brasileiros do mundo geek na tarde desta quinta-feira (18) ao aparecer no evento virtual de pré-lançamento da série Falcão e o Soldado Invernal que aconteceu ao vivo no YouTube da Marvel.

A artista participou da coletiva online de lançamento da nova série do universo Marvel que chega à plataforma de streaming Disney+ na nesta sexta-feira (19). Na ocasião, Marília perguntou aos protagonistas da trama, Anthony Mackie e Sebastian Stan o que os personagens Falcão e Bucky Barnes (Soldado Invernal) tinham em comum.

A resposta rendeu uma breve provocação entre os atores, que são grandes amigos fora das telas, “Não muito", brincou Stan, "Na verdade, temos muito em comum. Mais do que as pessoas imaginam”, disse o intérprete do Soldado Invernal, que já foi rival do Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel. Veja:

Cantora surpreendeu a todos | Autor: Reprodução/Disney

Nova aposta na Disney+

Após o grande sucesso de WandaVision, a gigante dos quadrinhos e dos cinemas agora aposta na dupla improvável de ajudantes do Capitão América para repetir o feito. Segundo a sinopse oficial da sério Falcão e o Soldado Invernal, os heroís retornam ao papel para "Uma aventura global que testa suas habilidades - e sua paciência".

Na trama também estão de volta os personagens de Zemo (Daniel Bruhl), que será um dos vilões da trama , e a Agente 13 (Emily Vamcap). Ambos fizeram parte da história de Steve Rogers nos cinemas.

