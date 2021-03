Público quer Rodrigo Faro como sucessor de Faustão; entenda

| Foto: Divulgação

Rodrigo Faro foi escolhido pelo público como o apresentador sucessor de Faustão na grade dominical da Globo a partir de 2022. Este é o resultado de uma pesquisa inédita encomendada pelo NaTelinha ao Instituto ORBIS, realizada entre os dias 11 e 13 março.

Faro atingiu 24,3% da preferência do público, sendo seguido de perto por Marcos Mion, que foi apontado por 23,9% dos telespectadores. Em terceiro lugar ficou Luciano Huck, com 20,7%. A Globo anunciou que 2021 será o último ano do Domingão do Faustão e vem analisando projetos para substituir o apresentador na programação.

Foram entrevistadas 1041 pessoas em todo o estado de São Paulo, principal praça para o mercado publicitário do país. A margem de erro da pesquisa é de 2,4%, com 95% de confiança. A amostragem foi realizada por telefone, via URA ativa, e coletadas de forma automática.

O objetivo foi descobrir a opinião da população referente à grade televisiva e a preferência de apresentadores no lugar de Fausto Silva com nomes pré-definidos. Além de Rodrigo Faro, Marcos Mion e Luciano Huck, estavam entre as opções os apresentadores Celso Portiolli e Márcio Garcia.

Para a resultado, as regiões de São Paulo foram divididas de forma proporcional, segundo ultimo Censo IBGE, e foram consultados homens e mulheres de todas as idades.

Leia mais:

Após 32 anos, Faustão deixará Globo em dezembro

Leão Lobo revela plano de Xuxa substituir Faustão aos domingos