BBB21: Sarah diz que furou quarentena várias vezes antes do reality

A consultora de marketing, em um papo com Arthur, relembrou atitudes pré-confinamento durante o período de isolamento social devido à Covid-19. No diálogo, a sister conta que a produção do programa lhe questionou sobre a pandemia por conta dos diversos vídeos que ela enviou frequentando baladas.

"Na entrevista, perguntaram para mim: 'E a pandemia, não existe para você? Ninguém está morrendo para você?'. Respondi: 'Eu não estou sentindo nada'", disse Sarah, aos risos.

O instrutor de crossfit respondeu que também foi abordado sobre o assunto pela produção do "BBB21" e disse que "segurou muito a onda". Sarah balançou a cabeça em negativa ao apontar para si mesma e continuou a conversa:

"Eu estava indo para coisa...", revelou ao fazer um sinal de "grande" com as mãos. "Na última ligação (da produção), eu estava no meio de uma festa. Aí olhei para o telefone e corri para o banheiro. Eu estava em Barra de São Miguel, em Maceió."

A equipe da brasiliense se posicionou contra as falas da sister no programa por meio de nota no perfil oficial da participante no Twitter:

"Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independentemente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância. Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste."

