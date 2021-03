BBB21: Vih Tube fala do namorado "adoro engolir o drink"

Na madrugada desta quinta-feira (18), Viih Tube e Carla Diaz conversavam sobre intimidade entre quatro paredes, enquanto estavam perto do bar do BBB21. As duas sisters comentaram o que preferem que seja feito durante o momento intimo com os seus parceiros.

Viih diz para Carla que Arthur fará um drink para a atriz tomar. Logo, a youtuber questiona a atriz: “Você já tomou um drink dele [Arthur]?”. Carla, então, responde: “Adoraria tomar do drink dele”. Rindo, as sisters continuaram com o assunto. “Carla não cospe, ela engole”, disparou Viih.

Carla, então, disse que Viih é muito nova para falar sobre esses assuntos. “Viih, você é uma criança, menina! Não pode falar isso”. Porém, Viih mostrou que entende do assunto. “Eu adoro engolir o drink.” A famosa namora o influenciador Bruno Magri há dois anos e seis meses.

Recentemente, no reality, Fiuk fez uma crítica à Juliette. O cantor disse que a advogada ‘gosta de dar showzinho’, após o jogo da discórdia da sister, e o tempo em que ela gastou para falar com Tiago Leifert, entre outros motivos apontados pelo artista.

*Com informações do Observatório dos Famosos