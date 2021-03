Gil grita 'Quero um macho' durante festa e agita web; confira o vídeo

| Foto: Divulgação

Gilberto já deixou claro em algumas conversas com ouros brothers "da casa mais vigiada do Brasil", que está com abstinência de sexo. Durante a festa dele, na noite de quarta-feira (14), Gil protagonizou uma cena que causou várias reações nas redes sociais.

O pernambucano está na dispensa da casa e quando Sarah entra ele dispara: "Quero macho". Em seguida, agarra a parede e chama pelo Caio, que entra na casa, depois deita no chão. A atitude gerou vários memes na internet.

Gil escolheu para a festa dele o tema rainbow, em homenagem a comunidade LGBTQIA+. E a produção caprichou no figurino do brother, com uma camisa com as cores do arco íris e cheia de brilhos. Para compor seu estilo fashion, uma capa brilhante.

Logo que foram liberados para a área externa, Gil caiu no choro ao ouvir a música tema do Fantasma da Ópera, que ele mesmo havia pedido. Passada a emoção, o economista fez uma pequena performance com a canção.

