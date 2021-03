Latino gera polêmica após dançar funk 'proibidão' com criança

Outro fã foi além e pediu que ele deletasse a publicação. "Apaga que ainda dá tempo", | Foto: (Divulgação)

O cantor Latino gerou polêmica nas redes sociais ao aparecer dançando um funk proibidão acompanhado de uma criança nas redes sociais neste domingo (28).

"Domingou em casa virando criança! A maldade está na cabeça de cada um", disparou ele que foi muito criticado pelos fãs porque a música escolhida usava palavras de baixo calão.

"Essa letra com uma criança dançando? Mau demais", disse um. "Que música pra fazer dancinha com uma criança", reclamou outro. "Só não gostei da música, não combinou com uma criança do lado", disse um terceiro.

Outro fã foi além e pediu que ele deletasse a publicação. "Apaga que ainda dá tempo", pediu.

Veja o vídeo polêmico:

| Autor: Divulgação

*Com informações da Contigo

