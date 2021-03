Vídeo: rapper americano é flagrado agredindo a namorada no elevador

Segundo fontes do TMZ, o episódio teria acontecido no ano passado | Foto: Reprodução

Manaus - O rapper Quavo, do grupo Migos, foi flagrado agredindo a cantora Saweetie em vídeo divulgado pelo site norte-americano TMZ, nesta terça-feira (30), poucas semanas após o fim do namoro. As imagens são de uma câmera de segurança de um elevador, em Los Angeles, EUA.

De acordo com a publicação, após uma sequência de socos, a cantora aparece deitada no chão —provavelmente com ferimentos provocados por ele. Entretanto, o músico permanece parado e não oferece ajuda a então companheira, confira:

As imagens são de uma câmera de segurança de um elevador

A porta do elevador chega a abrir e um homem não identificado aparece parado na porta do equipamento. Como ele não entra, a porta se fecha novamente. Segundo fontes do TMZ, o episódio teria acontecido no ano passado, em um imóvel alugado pela cantora.

Vale lembrar que Saweetie anunciou o fim do relacionamento no início do mês após suposta traição do rapper. O rompimento, de acordo com informações da imprensa internacional, foi marcado por diferenças e briga.

