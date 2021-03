'BBB21': Internautas acusam Rodolfo de homofobia após fala sobre João

Um vídeo de Rodolffo falando de João Luiz após o jogo da discórdia do ''Big Brother Brasil 21'', na última segunda-feira, tem causado discussões | Foto: (Divulgação)

Um vídeo de Rodolffo falando de João Luiz após o jogo da discórdia do ''Big Brother Brasil 21'', na última segunda-feira, tem causado discussões nas redes sociais nesta terça-feira. Sentado na varanda com Caio, o sertanejo observa o professor de Geografia e faz um comentário sobre ele, que não é entendido pelo amigo. Ao questionar o que Rodolffo disse, o cantor disfarça: ''Nada não''.

Internautas especulam que o sertanejo xingou João Luiz de ''bichinha faiada'', e acusaram o cantor de homofobia. Outros, entretanto, afirmam que o artista disse ''bichinho faiado'' ou ''bichim faiado'', uma expressão comum e com sotaque do interior — Rodolffo é de Goiás.

''Gente, Rodolffo chamou João de bichinha mesmo?'', questionou um usuário do Twitter.

''Por que esse vídeo não tá viralizando? Rodolffo falando que o João é "bichinha faiada"/"bichinho faiado". Ele também já usou a palavra "defeituoso" para descrever o Gil. Por que ninguém tá falando disso? Imagina se fosse o Babu (Santana, do ''BBB20'')... Isso me revolta muito'', escreveu um internauta no microblog.

''Ainda não acredito que vão tirar a Sarah e deixar esse homofóbico do Rodolffo. Ele chamou o João de bichinha faiada! Não dá!", acusou uma internauta na rede social.

Assista ao vídeo:

