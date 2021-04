Vídeo: Patricia Abravenel leva tombo ao vivo em programa do SBT

Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano falavam sobre dicas para educar cachorros e andavam pelo cenário do programa | Foto: (Divulgação)

A apresentadora Patricia Abravanel tomou um tombo, ao vivo, durante a edição desta sexta-feira (2) do Vem Pra Cá, novo programa do SBT. A filha de Silvio Santos, não viu um degrau, e caiu no chão. Por sorte, ninguém se machucou e sobraram apenas risadas no estúdio.

Patricia Abravanel e Gabriel Cartolano falavam sobre dicas para educar cachorros e andavam pelo cenário do programa. A Filha de Silvio Santos, então, disse: Olha aqui no meio, vocês trouxeram um monte de brinquedinho”.

Em seguida, ela caiu. “Meu Deus do céus”, reagiu Cartolano. Abravanel emendou: “Ainda bem que a câmera não me pegou, porque eu caí no chão. Tá perigoso, gente!”, alertou ela. “Falei que isso acontecer. Eu falei, não falei? Falei no piloto”, completou Cartolano.

Depois Abravanel descobriu que a câmera tinha filmado o momento da queda. Cartolano tentou amenizar a situação: “Mas posso falar? Você caiu com classe, Patricia”.

Veja o momento exato do tombo:

*Com informações do Metrópoles

