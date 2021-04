Bêbado, Gusttavo Lima revela que está com saudade de Andressa Suita

O momento foi um dos mais comentados nas redes sociais | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a live "Cabaré" que realizou com Leonardo na noite do último sábado (3), Gusttavo Lima roubou a cena com as pérolas que soltou ao vivo. Uma delas, inclusive, foi muito reveladora: o o ex-marido de Andressa Suita revelou estar com saudade da "mãe dos meninos".

O momento foi um dos mais comentados nas redes sociais. Logo após a declaração do sertanejo, Suita atualizou a conta oficial dela no Instagram com a seguinte legenda: “e a mãe tá como?”.

Nos últimos dias, ambos tem trocado curtidas no Instagram, e os fãs cogitam que o relacionamento dos dois pode retornar.

Os fãs de Gusttavo Lima e Andressa Suita aguardam ansiosamente por boas notícias acerca do ex-casal, desde quando anunciou a separação em outubro do ano passado.

Desde quando se separaram, os fãs acompanham cada passo da vida dos famosos que já demostrou aproximação desde a última vez que foram flagrados juntos no início deste ano.

Após desistir dos processos contra o ex-marido nos quais pedia pensão alimentícia e partilha de bens, Andressa Suita voltou a morar no apartamento do cantor que fica no bairro nobre de Goiânia. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Veja o momento:

| Autor: Divulgação

