Mônica Martelli e outros artistas torcem pela melhora de Paulo Gustavo

Manaus (AM) - Neste sábado (3), a atriz Mônica Martellie outros artistas resolveram fazer uma corrente de homenagens e energias positivas para Paulo Gustavo nas redes sociais. O ator está internado com covid-19 desde 13 de março e apresentou piora no quadro nesta sexta-feira (2), preocupando a família, amigos e fãs.

O artista, famoso por papeis como a Dona Hermínia de 'Minha Mãe é Uma Peça' e Aníbal de 'Os Homens São de Marte... E É Pra Lá que Eu Vou', foi entubado no dia 21 de março e na última sexta (2) precisou iniciar um tratamento por ECMO, uma técnica de Oxigenação por Membrana Extracorpórea.

A co-estrela de 'Os Homens são de Marte', Mônica Martellie e diversos artistas brasileiros desejaram melhoras e energias positivas para a recuperação do ator, como Tatá Werneck e até mesmo a ex-presidente Dilma Rouseff, confira:

