Thaís e Viih Tube debocham de Juliette: 'Amiga que você bloqueia'

Thaís e Viih Tube conversaram durante a madrugada desta terça-feira (6) no quarto do líder do BBB21 sobre Juliette.

Thaís destacou que a paraibana fica falando que é amiga da youtuber “desde o loft” e as duas debocharam da situação. “Ela fica falando assim: ‘ minha amizade e da Viih é desde lá o lof’, como se o loft...”, disparou Thaís se referindo ao quarto separado que as duas ficaram com Fiuk, Projota, Lumena e Arthur antes de entrarem na casa.

“Mas o pior é que no loft eu fiquei amiga da Lumena em primeiro lugar”, pontuou Viih Tube. As duas riram e a cirurgiã-dentista completou: “Meu deus, pior ainda”. A youtuber comparou as duas amizades e se declarou para a sister: "E é tão diferente meu coração, minha amizade com você e com ela, não tem nada a ver, nada a ver, de verdade."

“A Juliette pra mim é aquela amiga, sabe aquela amiga que você tem e que às vezes você, bloqueia no WhatsApp e não aguenta mais falar com ela, daqui a pouco você volta a ser amiga de novo, aí você fica 'vou dar unfollow no Instagram, agora vou dar follow de novo', e é uma amizade cheia de conturbação? É a amizade que eu tenho com a Juliette", revelou Viih Tube.

Em seguida, a youtuber justificou e declarou sua preferência: "É, que cê tá ali, mas sempre tem alguma vírgula. Quando tá bom, tá muito legal, mas quando tá mal, também não tem meio termo. Agora com você é aquela amiga que, cara, se tiver mal, vai estar bem. Mesmo se tiver acontecido alguma coisa, a gente vai sempre saber resolver, porque a gente se gosta em primeiro lugar. É totalmente diferente".

