BBB 21: Viih Tube e Thaís falam mal de Juliette durante festa do líder

A youtuber e a dentista falaram que poderiam votar em Juliette | Foto: Divulgação

A madrugada desta quinta-feira (8) foi de festa do líder do BBB21, mas não foi uma noite só de diversão para os brothers. Eles também aproveitaram para falar de jogo e Thaís e Viih Tube falaram mal de Juliette e até consideraram que a advogada pode ser uma opção de voto no futuro do jogo.

A youtuber e a dentista falaram que poderiam votar em Juliette caso só sobrassem os amigos delas na casa. “Cada um aqui sabe a real. Qual é a ordem de cada um. Todo mundo sabe. A Juliette sabe. Se ficasse eu, você, Camilla (de Lucas), Pocah, ela e João (Luiz), você ia votar nela”, disse Viih Tube para Thaís.

A paulista continuou dizendo que a paraibana é uma pessoa que pode votar na goiana e que Juliette sabe que não é uma das prioridades de Thaís. “Não sei, ela fica falando de G5 e sei lá o que”, pondera a dentista. “Ela sabe”, reforça a youtuber.

Em outro momento da festa, quando Thaís estava sozinha conversando com Pocah, ela falou mal de Juliette. A funkeira fala que “é ruim sentir ciúme”, analisando que a dentista está incomodada com a amizade entre Viih Tube e a advogada.

“Não sei se é ciúme, pode ser chateação”, responde a goiana. Logo em seguida, Thaís diz que não está incomodada com as atitudes da youtuber. “Nem é isso. É da outra parte também, se acha”, diz Thaís sobre Juliette.

Leia mais:

BBB 21: Empresa que cuida da comunicação da Anitta contrata Juliette

Juliette 'janta' Gil em Jogo da Discórdia no BBB 21: 'Se secar borra'