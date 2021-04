Juliette e Thaís trocam alfinetadas: "deixa de ser chata"

Parece que Thais e Juliette não estão no melhor clima. Na manhã desta quinta-feira, 8, as duas trocaram alfinetadas logo após acordarem por causa de Viih Tube.

Tudo começou quando a youtuber estava arrumando as suas coisas em pé. Preocupada com a amiga que caiu durante a festa e machucou o pé, a cirurgiã-dentista a repreendeu. Juliette que estava deitada também no quarto cordel disse que a goiana poderia "relaxar" em relação à lesão da influenciadora digital.

Thais não gostou e disparou: "Eu estou relaxada, não precisa mandar não". A paraibana perdeu a paciência e deu uma invertida na sister. "Eu só tô falando, não tô mandando, deixa de ser chata", finalizou. A sister disse que só não queria que Viih ficasse em pé, mas a advogada falou para ela não ligar, já que a loira não estava dando ouvidos.

*Com informações do Uol