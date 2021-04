Deborah Secco revela que transava dez vezes ao dia durante a gravidez

A mãe de Maria Flor falou também sobre o fato de lidar bem com a sexualidade | Foto: Divulgação

Manaus - Durante uma entrevista para o canal de Sabrina Sato no Youtube, Deborah Secco revelou a apresentadora, que ela e o marido, Hugo Moura mantinham uma vida sexual intensa antes da chegada da filha, Maria Flor, de 5 anos.

"A gente diminuiu muito a quantidade de sexo que a gente fazia. Eu engravidei com dois meses de namoro, então quando engravidei, a gente transava dez vezes ao dia. Quando a gente transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Conheci o Hugo e só transei até a Maria nascer. No nosso dia entrou um cinema, uma conversa, um jantar, foi perdendo o espaço do sexo. Na gravidez a gente transou menos, mas ainda transava semanalmente. E quando a Maria nasceu, foi um baque", disse ela.

De acordo com a Quem, Sabrina Santo perguntou se Deborah e Hugo já transaram muito no banheiro e a atriz confirmou que sim. "Ainda transo muito no banheiro. Ainda mais aqui, a Maria agora só dorme na minha cama. Não sai mais. Às vezes é no banheiro. Hugo às vezes me pega na cama e eu falo: 'Está louco? A criança!'", disse ao risos.

A mãe de Maria Flor falou também sobre o fato de lidar bem com a sexualidade. "Eu acho uma loucura esse tabu que as pessoas têm com sexo. A minha filha nasceu de sexo. Todo mundo que existe veio do sexo, por que as pessoas têm dificuldade de falar com isso?"

Segundo ainda a Quem, Deborah acredita que é julgada por expor sua opinião de forma direta e sincera. "A gente vive em um mundo de muito julgamento. As pessoas adoram tirar a responsabilidade delas e julgar os outros. Quando você se posiciona com sinceridade - graças a Deus eu convivo muito em paz com meus erros - as pessoas não olham assim. As pessoas não têm carinho pelas imperfeições, tem críticas", disse.

*Com informações do iBahia

Veja mais:

'Tenho orgulho de ter feito Bruna Surfistinha', diz Deborah Secco

Receita Federal acusa Globo de 'associação criminosa' com artistas