BBB21: Fãs de Arthur arrecadam quase R$ 5 mil para ele em vaquinha

Arthur Picoli, do "BBB 21", está sendo ajudado (sem saber) pelos seus fãs | Foto: Divulgação

Arthur Picoli, do "BBB 21", está sendo ajudado (sem saber) pelos seus fãs. O fandom do brother está fazendo uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o instrutor de crossfit poder dar entrada em um carro quando sair do confinamento. Eles já arrecadaram R$ 4.485,00 dos R$ 5 mil que pretendem dar ao capixaba.

"Sim, Arthur, você possui fãs! E por isso, sabendo de toda sua história, conhecendo sua humildade, queremos ajudá-lo de alguma forma pós confinamento. A intenção é que você consiga dar entrada no carro que você tanto fala", disseram os fãs.

"Ou que consiga ter uma estabilidade financeira até se recolocar no mercado de trabalho. Foi pensado também em utilizar para a cirurgia do ombro. Enfim, só queremos e desejamos o seu melhor. Se você também é fã do crossfiteiro de Conduru, ajude com o que puder para mostrarmos que ele não está sozinho nessa!", diz o anúncio da vaquinha.

A assessoria de Arthur foi procurada pela revista Quem e confirmou que a família está ciente da vaquinha. Porém, eles colocaram a condição de que, só aceitaram que ela fosse feita desde que o dinheiro fosse doado para instituições e pessoas que estão passando necessidade.

"Os fãs começaram a mandar mensagem ontem sobre a ideia da vaquinha com o intuito dele dar entrada no carro. A irmã do Arthur acabou concordando, desde que quando ele sair do programa ele utilize esse dinheiro para ajudar instituições, comprar cestas básicas e ajudar pessoas que estão precisando da terra dele", disse a assessoria do crossfiteiro.

"O Arthur já teve um projeto no passado, no qual ele bancava tudo. O Arthur vai se assustar quando sair. É uma atitude dos fãs muito grandiosa. Mas a ideia é que o Arthur use o dinheiro para ajudar aqueles que estão precisando no momento", completou.

Agora, a nossa cobertura do BBB 21 também está no Telegram! Para se inscrever, acesse este link ou procure por Splash UOL - BBB21 no aplicativo. Ao encontrar o canal, é só clicar em "entrar" ou "join" e pronto, você vai receber diariamente as principais notícias da reta final do reality.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Obras de drenagem são concluídas no bairro Cachoeirinha