João Luiz escolhe Pocah e Arthur para Castigo do Monstro

João Luiz é o novo Anjo do BBB21 , após levar a melhor na disputa. De volta à sala da casa, o brother pega o colar do Anjo e o envelope com as regras do Castigo Monstro na despensa. O professor de Geografia lê para os demais brothers:

"Monstro Samambaia. Vestidos o tempo todo como samambaia, os dois castigados deverão se revezar para exibir toda a beleza de suas folhas no vaso que está no gramado. Atenção: ele nunca poderá ficar vazio. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa".

João Luiz escolhe Arthur e Pocah para cumprir o castigo. A dupla perde 300 estalecas cada e Arthur sai do Vip para a Xepa.

Leia Mais

João Luiz é o novo Anjo do BBB21



*Com informações do Gshow