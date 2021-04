Xuxa revela torcida no 'BBB' e equipe de sister comemora

A apresentadora Xuxa Meneghel, assim como milhares de brasileiros espalhados por todos os cantos, já definiu para quem vai a torcida dela no BBB 21.

Citada no perfil oficial de Juliette Freire no Instagram, a eterna rainha dos baixinhos repostou hoje a publicação, e ainda revelou quem são os seus jogadores preferidos no reality show da Globo.

"Tia Xuxa torce por todos os baixinhos que dançaram minhas músicas ontem, mas Ju e Gil, preciso dizer, estou com vocês!", escreveu a loira na rede social.

Logo na sequência, a equipe da maquiadora se manifestou e garantiu que Juliette iria vibrar ao saber que contava com o apoio da ex-apresentadora infantil.



"Xuxa, ela vai ter um treco. A Paraíba te ama, mulher. Cheio de baixinhos e baixinhas aqui!", escreveram os representantes da sister. E por falar em Xuxa, recentemente a famosa esteve no programa 'Altas Horas' e cobrou netos da filha, a modelo Sasha Meneghel. "Eu não vejo a hora!", disse ela.

