Marina Ruy Barbosa quer ser maquiada por Juliette

Marina Ruy Barbosa assumiu que ficou interessada em ser maquiada por Juliette, participante do "BBB 21" (TV Globo) que além de maquiadora também é advogada. "A Juliette Freire nem sabe ainda, mas já combinei com o adm (administrador das redes sociais dela) que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi", disse ela toda animada em sua conta no Twitter

No entanto, a atriz e empresária fez questão de ressaltar que só terá uma make assinada pela sister em algum momento quando a situação pandêmica do Brasil for amenizada. Confira nos tuítes abaixo:

A @FreireJuliette ainda nem sabe, mas já combinei com o adm que ela vai me maquiar quando sair do programa! Hihihi — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 9, 2021

Em algum momento... depende óbvio de como estiver a situação da pandemia, claro — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) April 9, 2021

Sendo a participante do reality show mais seguida no Instagram com mais de 19 milhões de seguidores, Juliette tem dado visibilidade até mesmo para membros da sua família. Seu irmão, Washington Feitoza, é cabeleireiro e inclusive já cuidou dos cabelos da cantora Lexa, antes de uma das festas do BBB 21.

