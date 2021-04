Na Mesa BBB, Rodolffo abre o jogo sobre shipp com Juliette

Rodolffo deu risada das opiniões de alguns convidados sobre a formação de um possível relacionamento entre ele e a paraibana | Foto: Reprodução/Gshow

Um dos assuntos que não poderiam faltar na Mesa BBB desta quinta (8), com Rodolffo, é relação do ex-brother com Sarah e Juliette no BBB21. O público se dividiu entre os shipps do cantor com a brasiliense e com a paraibana, mas no caso de Sarah, a despedida dos dois foi marcada por uma forte desavença.

Nono eliminado do programa, Rodolffo se mostrou aberto à possibilidade de uma amizade.

"Eu não tive tempo para quase nada ainda. Eu não vi 2% de mim ainda, depois que eu sai da casa. Não éramos amigos antes do BBB. Tivemos situações que nos colocaram um contra o outro. Mas possivelmente, no futuro, quando essa pandemia acabar, vamos nos encontrar em algum evento".

Já a relação com Juliette, apesar de algumas discussões por conta de votos, permaneceu cheia de afeto até o sertanejo deixar o reality. Rodolffo deu risada das opiniões de alguns convidados sobre a formação de um possível relacionamento entre ele e a paraibana mas, por fim, abriu o jogo:

"Lá dentro é muito complicado", disse. Mas e aqui fora? "Quem sabe...", deixou no ar aos risos.

Nos bastidores do programa da #RedeBBB, o cantor falou um pouco mais sobre um possível envolvimento com a paraibana.

"Eu não vou procurá-la, e falar 'agora aqui fora vai rolar', mas sei lá, vamos deixar rolar. Não vou me comprometer com isso".

Se o romance com a advogada e maquiadora ainda está em análise, algo quase certo para Rodolffo seria uma parceria musical entre os dois. Questionado sobre a possibilidade de um dueto com a sister, Rodolffo não pensou duas vezes.

"Com certeza, mas dueto não, Israel e Rodolffo com participação de Juliette. Já falei para ela dentro da casa, que eu era fã dela cantando. Ela não era cantora profissional, acredito plenamente que ela possa virar. Sempre que tinha oportunidade, abordava a Juliette e dizia: 'Canta aí que eu quero ouvir'.

*Com informações do Gshow.

Leia mais

Xuxa revela torcida no 'BBB' e equipe de sister comemora

João Luiz escolhe Pocah e Arthur para Castigo do Monstro