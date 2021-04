Thales Bretas atualiza estado de saúde de Paulo Gustavo

Na publicação, o dermatologista desabafou sobre a melhora do artista | Foto: Reprodução/Instagram

Thales Bretas usou seu Instagram nesta sexta-feira (9) para atualizar fãs, seguidores e amigos sobre o estado de saúde do humorista Paulo Gustavo, internado desde o dia 13 de março com Covid-19.

Na publicação, o dermatologista desabafou sobre a melhora do artista, que tem feito procedimentos para que os pulmões melhorem, como a pleuroscopia.

“Hoje apareceu essa foto pra mim e eu resolvi postar aqui pra relembrar nossos dias de alegria e confraternizações com amigos. Nos tempos atuais, essa lembrança é meu novo sonho pra um futuro breve! O Paulo Gustavo tem passado por procedimentos importantes pra fazer seus pulmões melhorarem. Equipes médicas muito envolvidas, os melhores profissionais atuando prontamente para que ele se recupere logo. Agradeço muito a essa e às equipes de enfermagem, fisioterapia e serviços gerais, que trabalham incansavelmente dedicadas a salvar, não só vidas, como almas“, contou.

Thales ainda afirmou que o estado de Paulo Gustavo é grave e que a melhora tem momentos de “altos e baixos”. “A melhora do PG, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por tudo e se manter forte, pronto pra próxima! E assim que eu me sinto também: com fé, confiante na medicina, e entregue às próximas emoções e decepções. De uma coisa tenho convicção: todos, inclusive e especialmente eu, estamos fazendo de tudo pra trazer ele de volta para casa!”, disse.

