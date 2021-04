BBB21: João ignora abraço de Gil após vencer prova do anjo

A atitude do brother dividiu opiniões na internet | Foto: Divulgação

Depois de vencer a prova do anjo esta tarde na casa do "BBB 21", João deixou o campo da prova e abraçou alguns brothers enquanto celebrava a vitória. No entanto, Gilberto tentou abraçar o professor e foi ignorado.

João distribuía abraços e, enquanto abraçava o líder Caio, Gilberto se aproximou, tocou João e abriu os braços sinalizando a intenção de abraçá-lo. Ao ver Gilberto, João virou para um dos lados e foi na direção contrária do pernambucano que, para disfarçar, levantou os braços para o alto com um sorriso tímido no rosto.

A atitude do brother dividiu opiniões na internet. Para alguns telespectadores ficou claro que João ignorou Gil propositalmente, enquanto outros defendem que o professor tomou a atitude sem notar, por conta da emoção do momento pós-prova.

