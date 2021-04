Ex-BBB Sarah Andrade faz harmonização facial e choca internautas

No consultório, a ex-sister apareceu em alguns vídeos do profissional, que elogiou a mandíbula bem pronunciada de Sarah | Foto: Divulgação

Ex-BBB Sarah Andrade anda preocupada com sua aparência ao sair do reality da Globo. Após ganhar um 'banho de beleza' em um hotel, assim que foi eliminada do programa, a consultora de marketing digital realizou uma harmonização facial com o mesmo dentista que cuida do rosto da cantora Gretchen.

No consultório, a ex-sister apareceu em alguns vídeos do profissional, que elogiou a mandíbula bem pronunciada de Sarah, e a boca, que não possui preenchimento. "Ela tem medo, morre de medo. Porque nunca fez nada, nem Botox", contou Igor Alves, pouco antes de começar a mexer no rosto da marketeira.

A brasiliense fez preenchimento, tratamento para olheiras, aplicou substância botulímica, mexeu no nariz e reforçou o contorno da mandíbula. No vídeo final, ela aparece ainda muito inchada após o procedimento, o que deve permanecer por 15 dias.

Apesar do dentista dizer que Sarah nunca havia feito procedimentos no rosto, um post no Instagram desmente a afirmação. A brasiliense já havia feito harmonização facial e preenchimento com a cirurgiã-dentista Nayara Motta, de Goiás.

Em seu Instagram, a profissional contou como foi o atendimento de Sarah através de um vídeo, que foi apagado de seu feed no Instagram. "Uma das grandes queixas da Sarah era melhorar a assimetria no lábio. Afinal, somos todos assimétricos e é supernormal! Porém, acaba incomodando alguns pacientes", escreveu a especialista em rinomodelação definitiva e harmonização facial.

A ex-sister foi a oitava eliminada do BBB21, com 76,76% dos votos.

