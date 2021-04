Escolas de samba disputam para contar história de Juliette no carnaval

A história de Juliette Freire definitivamente irá muito além da 21ª temporada do BBB | Foto: Divulgação

A história de Juliette Freire definitivamente irá muito além da 21ª temporada do BBB. A participante, que já é uma das mais seguidas de todas as temporadas do reality da Globo, virou alvo de uma disputa entre os representantes de das principais escolas de samba do país.

Algumas das principais agremiações de São Paulo e do Rio de Janeiro já estão se movimentando para poder contar a trajetória de vida da paraibana em seus desfiles do próximo ano, que devem marcar a retomada do Carnaval após a interrupção provocada pela crise sanitária no país.

A informação foi divulgada em primeira mão por Dam Menezes, conhecido por antecipar os temas escolhidos pelas escolas de samba em primeira mão.

" O sucesso popular de Juliette é inegavelmente avassalador, e atinge níveis superiores ao de diversas celebridades mundiais. O reflexo de sua cultura, história, verdade e carisma pode ser um dos destaques do próximo Carnaval " Dam Menezes, orgenizador de carnaval,

Aos 31 anos, a atual participante do BBB se tornou um fenômeno midiático com poucos precedentes. Em menos de três meses de programa, ela já acumula mais de 19 milhões de seguidores em uma rede social — e a tendência é de que o número continue crescendo nas próximas semanas.

Além disso, o seu nome tem colaborado para que as marcas patrocinadoras do programa da Globo atinjam números recordes de engajamento.

Um exemplo prático do furacão Juliette foi notado no final de semana da Páscoa. Uma marca de chocolates realizou uma ação publicitária com os participantes do reality show e, na dinâmica, a participante escolheu ganhar um ovo tripla camada, feito com um famoso biscoito.

O resultado? De acordo com informações do GKPB, site especializado em mercado, a empresa correu para reforçar o estoque do produto, que se esgotou em menos de quatro horas.

*Com informações da TV Pop

