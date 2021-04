Ludmilla aparece com cabelo natural em rede social e exige respeito

A artista foi muito elogiada na web | Foto: Divulgação

Na sexta-feira (09) a cantora Ludmilla postou uma foto com o seu cabelo natural. Em seu perfil no Instagram, a funkeira aproveitou para pedir respeito, fazendo referência a João, do ‘BBB21’, que recebeu um comentário indelicado sobre o seu black, por Rodolffo.

A artista foi muito elogiada na web. “Linda”, “Sempre maravilhosa”, “Perfeita de qualquer jeito”, entre outros adjetivos foram deixados na foto de Ludmilla.

*Com informações da ISTOÉ

