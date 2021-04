Gil sonha com ele e Juliette na praia: 'Será que a praia é a final?'

"Será que a praia é a final", questionou Juliette | Foto: Divulgação

Gilberto e Juliette conversavam na sala da casa do "BBB 21"depois de curtirem um almoço especial e falavam sobre suas esperanças e inseguranças no reality. O pernambucano contou que tem expectativas de ganhar, mas confessou que tem medo de ser eliminado com discurso "pesado" de Tiago Leifert.

"Tenho medo dele fazer um discurso meio pesado. Tenho medo de levar uma voadora nos meus peitos", disse o brother. Juliette confortou o amigo e disse que os discursos de Leifert não são pesados e pediu para ele não se preocupar.

A sister mudou de assunto e fez pergunta inusitada: "Gil, você sonha com todo mundo aqui. Por que você não sonha comigo?".

"Eu sonhei com eu e você na praia", respondeu o pernambucano. "Será que a praia é a final", questionou Juliette. A dupla engatou uma conversa sobre a final e confessaram o desejo de chegar lá. "Eu quero muito chegar na final. Quero muito ficam aqui. Nem que seja como dummy.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

BNDES seleciona dez projetos culturais que usam a internet

Marujada de Guerra promove Oficina de Percussão em Manaus