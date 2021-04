BBB21: Viih Tube fala sobre 'inveja branca' e web se revolta

Após omitir a declaração, o termo voltou a ser falado nas redes sociais | Foto: Divulgação

A edição do "BBB 21" deste sábado (10) deixou de fora o comentário racista de Viih Tube em conversa com Caio durante a tarde. A youtuber usou o termo "inveja branca" quando se referiu a Juliette no longo bate-papo que teve com ele.

O programa exibiu grande parte da conversa entre os dois, mas omitiu justamente a frase que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter poucos minutos depois de Viih Tube falar.

Após omitir a declaração, o termo voltou a ser falado nas redes sociais e muita gente questionou os motivos da Globo não exibir essa parte da conversa.

"Não consigo entender a manipulação da Globo... A cena do Rodolfo sendo preconceituoso repetiu mil vezes na edição, já a fala racista da Viih tube foi cortada. Espero que quem não tenha ppv tenha ao menos acesso ao Twitter. "Inveja branca" é termo racista também... #bbb21", twittou um internauta.

Por que inveja branca é classificado por alguns como um termo racista?

O termo "inveja branca" empregado para dar ideia de algo positivo associa o branco a uma coisa boa. Inveja é algo ruim, mas se ela for branca é suavizada. Ao mesmo tempo, a expressão acaba reforçando a associação do preto com comportamentos ou atitudes negativas.

