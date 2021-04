Globoplay anuncia data de estreia de série sobre Karol Conká

O seriado mostrará como Karol Conká lidou com a passagem pelo reality show e o cancelamento | Foto: Divulgação

O Globoplay confirmou, neste domingo (11), a produção da série sobre Karol Conká, produção que retratará a vida da rapper após sair do BBB21 com o recorde de rejeição do programa.

Durante o intervalo da final da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo, o serviço de streaming da Globo anunciou as novidades de abril e maio.

Entre as estreias, estará A Vida Depois do Tombo, que estreia em 29 de abril. O seriado mostrará como Karol Conká lidou com a passagem pelo reality show e o cancelamento.

Entre as novidades, também está Casa Kalimann, programa apresentado por Rafa Kalimann.

*Com informações do Metrópolis

