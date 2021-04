Leo Picon revela beijo em mulher trans e causa polêmica na internet

Léo Picon revela que já beijou mulher - trans. | Foto: Divulgação

O influenciador e ex-participante do De Férias com o Ex Leo Picon foi detonado nas redes sociais após uma declaração polêmica na madrugada deste sábado (10/4).

Nos Stories do Instagram, o empresário foi questionado se já havia beijado um homem. Picon foi infeliz na resposta, ao comentar que, em uma balada durante viagem a Madri, ele havia beijado um homem achando ser uma mulher.

