Médicos de Paulo Gustavo dizem que ator continua em estado grave

O ator e humorista Paulo Gustavo, internado desde 13 de Março, no Rio de Janeiro, com quadro de Covid-19, segue em terapia intensiva e apresenta sinais de gravidade. É o que confirma a equipe médica do ator em comunicado oficial divulgado nas redes sociais do marido dele, Thales Bretas.

Segundo os médicos, as diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares.

“Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO continuam sendo necessários.”, dizem os médicos em comunidade.

"A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus", diz o esposo de Paulo.

