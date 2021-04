BBB21: Gil prevê ida dos dois mais votados da casa ao paredão

Gilberto, então, previu que a formação do paredão terá a ida dos dois brothers | Foto: Divulgação

No quarto cordel do "BBB 21", durante a madrugada de hoje, Gilberto e Juliette confabularam sobre quem serão os alvos de votos na formação do 11º paredão do reality show da Rede Globo. O doutorando em economia lamentou que será votado pelos brothers.

Gilberto iniciou o papo dizendo que iria aproveitar o domingo para chegar para a tensa formação da berlinda de alma lavada. Juliette, então, pediu para o amigo parar de falar de jogo.

"Ô, amiga, acho que eu vou para o paredão", lamentou Gilberto. "Que tipo de dinâmica vai ter?", questionou Juliette.

Gilberto, então, previu que a formação do paredão terá a ida dos dois brothers mais votados da casa e diz se ver na mira.

"Se não tiver "puxa" e e for os dois da casa, talvez eu vá com dois votos. Mas vá!"

"Por que dois? Tu acha que Thaís empata?", indagou Juliette. "Eu acho que talvez Pocah vote em mim, entendeu?", respondeu Gil. "Sim, mas é um voto", rebateu a sister. "Mas ninguém na casa vai ter voto", lamentou o brother.

Gilberto ainda acrescentou que deve receber os votos de participantes que estão impossibilitados por provavelmente irem ao paredão antes da votação no confessionário.

"A maioria vai acabar votando no Arthur. O pouquinho que tiver já pode me pôr entre os dois mais votados... Não, tu não vai. Vai dividir os votos entre eu e Pocah. Na minha leitura, sem ter a opção de Arthur, Caio e Fiuk, eu recebo uns votos"

"Gil, tem várias pessoas ameaçadas agora. Pode por a sua cabeça para pensar", respondeu Juliette.

"Se tiver puxa do líder, pode ser que eu vá pela Thaís", alertou Gil. "Aí, sim. Pode ser tu ou eu", concordou a sister.

*Com informações do UOL

