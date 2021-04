Equipe de Juliette comemora 20 milhões de seguidores e apoia ONGs

Uma das participantes favoritas da edição, Juliette já é a sister mais seguida da casa | Foto: Divulgação

Pouco menos de uma semana depois de chegar aos 19 milhões de seguidores no Instagram, o perfil oficial de Juliette do "BBB 21" já pôde comemorar os 20 milhões. Uma das participantes favoritas da edição, Juliette já é a sister mais seguida da casa, passando Viih Tube e seus 18,5 milhões.

O perfil fez um post comemorativo com um texto emocionado: "20 milhões é tanta gente, tanto sonho, tanto empenho. Uma energia que a gente sente bater forte aqui, de verdade. Uma força que nem sabíamos que tínhamos, todo o afeto que Juliette também sente lá dentro e, por isso, se ergue a cada tropeço", diz o texto.

Ele continua: "Vocês mudaram a história dela, mudaram a história da gente, os Adm que vocês também respeitam e gostam".

Para celebrar o marco, o perfil decidiu dar visibilidade a 20 ONGs. "Para um marco histórico, queremos uma atenção diferente. Por isso, entramos no site 'Para Quem Doar', e selecionamos 20 arrobas que merecem a nossa atenção. Não temos nenhum vínculo com elas, mas são ONGs e projetos sociais sérios e comprometidos com pessoas em situação de vulnerabilidade social", dizia o texto, explicando.

Os números das redes sociais de Juliette não param de crescer, e ela se tornou uma das participantes mais seguidas de todas as edições do reality. A sister, inclusive, agora faz parte da empresa que gerencia a área de comunicação de Anitta. Hoje, a maquiadora se emocionou ao ver o vídeo do anjo de João Luiz, e disse que lamentava não ter vencido nenhuma prova no jogo.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Leo Picon revela beijo em mulher trans e causa polêmica na internet

BBB21: Gil prevê ida dos dois mais votados da casa ao paredão