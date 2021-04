Tiago Leifert se pronuncia sobre suposta dica para Arthur em prova

"Levo tudo na esportiva", declarou o apresentador | Foto: Divulgação

A formação desse paredão foi sem muitas surpresas, porém o que chamou a atenção da internet foi um comentário do apresentador Tiago Leifert, durante a prova bate e volta em que Pocah, Arthurr, Fiuk participavam.

A disputa consistia em três fases onde cada brother teria que escolher abrir portas dos armários de cozinha e encontrar cards que os levassem a avançar as etapas. O participante que chegasse primeiro na terceira fase se livraria do paredão.

O "4" era o número premiado

Arthur foi um dos que se destacaram na prova chegando perto da última fase do game com isso os internautas acharam que Leifert teria dado dicas ao brother após a quarta tentativa de Arthur sem sucesso, Tiago Leifert perguntou: "Arthur, você já jogou quantas vezes?". "Quatro, Tiago", respondeu o brother, falando o número que deveria jogar. "Quatro é?", voltou a falar Tiago. "É, deu ruim", comentou o capixaba. O atleta de crossfit - cujo romance com Carla Diaz não continuará fora do "BBB21" - não entendeu a "dica" e acabou perdendo a prova para Pocah.

Declarações de Leifert

"Levo tudo na esportiva, vocês sabem disso. Vivo tirando sarro de mim mesmo. Quando erro, eu assumo, venho aqui pedir desculpas, peço desculpas no ar, na mesma hora”.

Ainda de madrugada, Tiago Leifert fez mais stories reclamando da matéria do UOL sobre a "dica que deu" a Arthur na Prova Bate e Volta, e disse: "É tão absurdo, mas é... tão baixo isso, é tão ruim... E ainda publicar uma matéria dessa? [...] Não gostei." #BBB21 pic.twitter.com/qFRmijETut — No Instante - A informação agora (@SiteNoInstante) April 12, 2021

