Luísa Sonza posta foto e internautas não perdoam: ‘boneca inflável’

A cantora Luísa Sonza postou uma série de stories desabafando sobre as críticas que recebe em relação a sua aparência e os boatos de que teria feito plásticas no rosto. A cantora reafirmou que só fez preenchimento nos lábios e que vai contar quando fizer qualquer tipo de procedimento estético.

"O nível de ataque está muito pesado. Nem vou mostrar aqui, senão vocês vão vomitar. Estão começando a ir para um lugar como seu fosse doente, como se eu tivesse um distúrbio de imagem. Sendo que vocês me conheceram quando eu tinha 16 anos, eu já tenho 22. É óbvio que meu rosto mudou e a minha maquiagem mudou. A forma como eu faço maquiagem muda o rosto". continuou.

Alguns internautas fizeram a comparação de fotos da cantora quando estava longe dos holofotes e hoje, com a fama. Ela foi comparada com uma boneca inflável e isso fez com a cantora rebatesse os ataques.

"Você pode me achar feia. Você pode achar meu estilo feio. Mas o que não dá é tirar conclusões precipitadas e derramar muito ódio por uma coisa que não existe", ponderou.

