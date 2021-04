Paredão do BBB21: enquete aponta próximo eliminado com mais de 50%

Os resultados das pesquisas não têm valor científico nem influência no site oficial do BBB21 | Foto: Divulgação

O 11º paredão do Big Brother Brasil 21 foi formado na noite de domingo (11): Arthur, Fiuk ou Thaís, um deles irá se despedir do sonho de ganhar R$ 1,5 milhão.

Vários sites aproveitam para medir a temperatura do público até o programa desta terça-feira (13), quando será anunciado o eliminado da semana. Os resultados, apontam que Thaís deve deixar o programa com mais de 60% dos votos. Os resultados das pesquisas não têm valor científico nem influência no site oficial do BBB21.

Veja as parciais dos portais:

GZH

Arthur — 22,9%

Fiuk — 8%

Thaís — 69,1%

UOL

Arthur — 24,69%

Fiuk — 5,08%

Thaís — 70,23%

Extra

Arthur — 38%

Fiuk — 5%

Thaís — 57%

O Povo

Arthur — 28%

Fiuk — 6%

Thaís — 66%

Formação do paredão

Na Prova do Líder, Fiuk perdeu a disputa com Camilla de Lucas e acabou sendo o primeiro brother emparedado, com a possibilidade de sair da berlinda na Prova Bate e Volta.

João Luiz venceu a Prova do Anjo da semana. O mineiro teve a oportunidade de livrar um brother do risco de ser emparedado e o professor e geografia escolheu dar a imunidade para Camilla de Lucas.

A Prova do Líder da semana foi vencida por Caio. No domingo, o fazendeiro indicou Thaís para o Paredão.

Os dois participantes mais votados pela casa foram Arthur e Pocah, com 4 e 3 votos, respectivamente. Assim os dois disputaram a Prova Bate e Volta com Fiuk.

A Prova Bate e Volta foi disputada em quatro etapas por Arthur, Fiuk e Pocah. Arthur abriu grande vantagem no início da prova e chegou a quarta etapa quando Fiuk e Pocah ainda estavam na segunda.

