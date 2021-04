Juliette relembra desavenças e João fala: 'Você só não brigou comigo'

Juliette, João Luiz e Gilberto seguem na academia da casa do BBB21 e falam sobre os emparedados. A sister comenta que já teve desavenças com todos eles.

"Eu gosto dos três, mas já briguei com o Arthur. E com o Fiuk", diz Juliette. João Luiz ri e completa: "E com a Thaís".

"Com a Thaís foi briga besta", responde Juliette. Gilberto escuta e opina: "A senhora vive se enganchando nela. Vocês vivem se enganchando uma na outra".

Os três se divertem com as desavenças de Juliette e João Luiz dispara: "De quem está aqui, você só não brigou comigo e com a Camilla".

"E porque estão perto, viu?", responde Juliette.

A advogada analisa suas discussões com os emparedados: "As minhas brigas com Thaís são bobagens, as minhas brigas com Fiuk e Arthur foram coisas sérias. Não se compara, um negócio é uma briguinha de colega, outra coisa é uma briga séria."

O papo entre os três continua e Gilberto aponta que Juliette e Thaís vivem de pequenas discussões.

A sister conclui sobre suas 'brigas' no BBB21: "Paciência tem limite e eu não sou buda não".

*Com informações do Gshow