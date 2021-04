BBB 21: João comenta sobre cheiro do quarto colorido

Pelo que parece, os brothers do BBB 21 não gostam muito de higiene. No último sábado (10), Pocah reclamou dos pêlos pubianos que encontrou no vaso sanitário. Nesta segunda-feira (12) foi a vez de Arthur se incomodar.

Enquanto se arruma para o cinema do líder, o crossfiteiro comenta com Caio que o Quarto Colorido está fedendo à urina. O fazendeiro entra no quarto para se certificar e concorda com o amigo. Anteriormente, João já havia comentado do cheiro no cômodo: “Cheiro de c#“

Semanas atrás, o banheiro do camarim foi alvo de memes devido à sujeira que estava nas paredes. A produção do programa se pronunciou explicando como é a higienização dos banheiros. Durante o Castigo do Monstro, Pocah foi usar o banheiro e não percebeu que estava sujo:

“Estou put, mano. Deixaram cheio de pentelho no vaso do colorido. Não sou obrigada a sentar no pentelho de ninguém. […] Tinha tomado banho e tive que tomar outro de novo. Que sacanagem. O chão cheio de pentelho. O mínimo é limpar a por* do pentelho que deixou cair…”

*Com informações do Observatório da TV