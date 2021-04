BBB 21: Gil chora sozinho no quarto após Jogo da Discórdia

Desta vez, Gil optou por Fiuk e João Luiz | Foto: Divulgação

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (12), no “BBB21“, o brother Gilberto foi para o quarto cordel chorar e acabou consolado por João Luiz.

A dinâmica da noite era para que os brothers e sisters remontassem os pódios e apontassem outro participante que acham que não irá vencer o programa.

O economista se emocionou quando, ao precisar refazer o ranking, não conseguiria mais colocar a aliada de jogo, Sarah, eliminada do programa há algumas semanas.

O economista que, na primeira vez em que tiveram que formar o pódio, havia colocado Sarah e Juliette em segundo e terceiro lugares, respectivamente, desta vez optou por Fiuk e João Luiz, nas mesmas posições.

Assim que o apresentador Tiago Leifert encerrou a dinâmica e o programa, Gil foi para o quarto cordel e começou a chorar embaixo do edredom.

Primeiro, foi interrompido por Thaís, que queria saber se Fiuk havia se incomodado por ela não o colocar no pódio, mas logo na sequência João chegou para conversar com ele a respeito do choro do economista.

“Ai, esse negócio mexe demais, menino”, desabafou Gil. “Você pensa muito na Sarah, né, Gil?”, questionou o professor.

“Eu vi você falando. Eu vi. Por isso você falou: ‘Não sei nem porque estou chorando'”, completou João.

Gilberto continua: “Está faltando tão pouco e eu penso nela”. E João segue consolando o brother: “Mas isso não pode deixar te atrapalhar. Falta tão pouquinho. Pensa que faltam 20 dias para você ver ela. Aposto que ela vai vir aqui para te ver”.

*Com informações do Gshow

Leia mais:

Equipe de Juliette comemora 20 milhões de seguidores e apoia ONGs

BBB21: Gil prevê ida dos dois mais votados da casa ao paredão