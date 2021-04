Juliette leva bronca da produção por fazer tutorial de maquiagem

Juliette Freire recebeu uma punição de 100 estalecas no BBB21 após fazer um tutorial de maquiagem com produtos da Avon, uma das patrocinadoras do programa. Enquanto maquiava Thaís Braz, bem ao estilo blogueira, explicando a utilização dos produtos, ela levou uma bronca da produção: "Juliette: Você é participante, não maquiadora."

Após a paraibana ficar sem graça, João Luiz Pedrosa, Viih Tube, Camilla de Lucas e Pocah, que também estavam no quarto acompanhando a 'aula', deram risada da situação. "Podia dormir sem essa, né Juliette?", brincou Viih.

"Ela pode maquiar, mas não pode ficar explicando", disse João após algumas pessoas não entenderem o motivo do esporro. Arthur Picoli apareceu no quarto no momento, o que fez Juliette desconfiar de uma brincadeira.

"Ninguém me avisou do marketing, que não podia [fazer]. Se for trollagem...", insinuou a paraibana, que além de ser advogada, também trabalha como maquiadora. Nesse momento, o aviso sonoro foi acionado e o número de estalecas perdidas apareceu no monitor.

Repercussão

A "chamada de atenção" em Juliette fez com que o público saísse em sua defesa nas redes sociais. A Avon, uma das patrocinadoras do reality, compartilhou o vídeo do momento mandando um recado para a paraibana.

" Ju, não precisa se preocupar. Aqui fora você poderá fazer quantos tutoriais quiser com as minhas makes, ok? Tem muuuita gente esperando, inclusive eu " Avon, em seu perfil no Twitter,

Enquanto isso, a torcida da maquiadora relembrou o momento em que Pyong Lee hipnotizou os colegas do "BBB 20", sem ser incomodado. Além de youtuber, o participante da última edição do programa é ilusionista e hipnólogo.

Big boss dando bronca na Juliette porque ela tava maquiando as meninas :

"Juliette, você é participante e não maquiadora".



E os outros podem praticar a profissão deles né ??#BBB21 pic.twitter.com/WL2qx15wVj — RAVENNA (@Ravenna_stelar) April 13, 2021





