Veja quem pode ser o(a) eliminado(a) do BBB 21 nesta terça (13)

Mais um participante é eliminado nesta terça-feira (13). Thaís Braz deve ser a eliminada no 11º paredão do BBB21. Na parcial da enquete do Notícias da TV, que conta com mais de 137 mil votos até a última atualização deste texto, a dentista tem 70,05% da porcentagem de rejeição, Arthur Picoli aparece com 25,30%, e Fiuk fica com os outros 4,65%.

Os números são semelhantes ao da enquete do UOL, que está com mais de 470 mil votos. Para 70,18% dos votantes do portal, quem deve deixar a briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality da Globo é Thaís. Outros 24,81% rejeitam o instrutor de crossfit, e apenas 5,01% desejam a saída do ator.

Os questionários não têm caráter científico, apenas retratam uma tendência de parte dos telespectadores do Big Brother Brasil 21. O resultado oficial do 11º paredão da temporada é o obtido pelos votos no site da Globo e será conhecido durante o programa.

Com final marcada para 4 de maio, o BBB21 vai entrar em ritmo acelerado nas próximas três semanas. Após a eliminação desta noite, seis participantes terão de deixar o jogo entre 14 de abril e 2 de maio para a definição do trio que vai disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

*Com informações da Notícias da TV